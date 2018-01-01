Из украинского законодательства уберут слово «инвалид»

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2249 - VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», предусматривающий исключение из украинского законодательства и обихода термина «инвалид».

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Целью Закона является продолжение работы, начатой ​​правительством во исполнение указа Президента Украины от 3 декабря 2015 № 678 «Об активизации работы по обеспечению прав людей с инвалидностью», об исключении из законодательства Украины и потребления термина «инвалид» и замены его термином «лицо с инвалидностью».

Этим документом вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» заменено словами «человек с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «человек с инвалидностью вследствие войны».

Таким образом, Закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин «лицо с инвалидностью», прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности.