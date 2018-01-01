Украина получит первую поставку 30 дизельных локомотивов General Electric

Украина получит поставку 30 дизельных локомотивов серии Evo от General Electric.

Об этом говорилось в ходе встречи посла Украины в США Валерия Чалого с президентом и исполнительным директором американской компании General Electric Transportation Рафаэлем Сантаной.

Отметим, что встреча проводилась с целью обсуждения совместного проекта по модернизации украинской железной дороги. В частности, в ходе встречи Чалый подчеркнул важность завершения работы над долгосрочным рамочным соглашением между GE Transportation и ПАО "Укрзализныця", что позволит привлечь в Украину локомотивные технологии мирового уровня. "Особое внимание Валерий Чалый привлек к вопросу локализации производства новых локомотивов и модернизации существующего локомотивного парка на производственных мощностях Украины.

В этом контексте стороны согласились, что поставка первых 30 дизельных локомотивов серии Evo будет первым шагом для дальнейшего партнерства между Украиной и компанией General Electric, включающий также сотрудничество в энергетической отрасли, инфраструктуре и медицине", - говорится в сообщении