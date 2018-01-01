Госслужбу по делам ветеранов возглавил Валентин Манько

Бывший участник антитеррористической операции Валентин Манько, который сейчас возглавляет общественную организацию "Единый союз патриотов Украины", стал победителем конкурса на должность главы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Об этом сообщает официальный сайт Нацагентства по вопросам государственной службы.

Как сообщается, такое решение было принято на заседании конкурсной комиссии в понедельник, 15 декабря.

Председателя Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО выбирали из пяти кандидатов. Кроме Валентина Манько, на должность претендовали Борис Гончар, Виталий Баранов, Виктор Толочко и Олег Чуйко.

Госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО занимается реализацией государственной политики в сфере социальной защиты, социальной и профессиональной адаптации ветеранов войны и участников антитеррористической операции, а также в сфере волонтерской деятельности.

Решение об увольнении по собственному желанию предыдущего председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Артура Деревянко было принято Кабинетом министров еще 21 июня 2017 года. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство публично обратится к ветеранским организациям с призывом принять участие в конкурсе на должность председателя Госслужбы.