В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта по Южному мосту

В Киеве завтра, 16 января 2018 года, частично ограничат движение транспорта по Южному мосту.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"16 января с 11:00 до 18:00 на Южном мостовом переходе в направлении с просп. Н. Бажана на Надднепрянское шоссе частично ограничат движение транспорта в первой полосе в связи с ремонтными работами", - говорится в сообщении.

Отметим, движение транспорта по Южному мосту также ограничивали 12 января. Тогда также проводились ремонтные работы. В общем 12 января было ограничено движение транспорта по трем мостами столицы - Южному, Московскому и через реку Десенка.