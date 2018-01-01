На Волыни из-за неосторожного обращения с ружьем погиб 16-летний парень

Владимир-Волынская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве о гибели несовершеннолетнего в селе Охновка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, днем 14 января 15-летний житель села и его на год старший товарищ решили осмотреть охотничье ружье, которое принадлежало отцу младшего из мальчишек и сохранялось в летней кухне без каких-либо ограничений в доступе. В ходе их манипуляций с ружьем произошел роковой выстрел, 16-летний потерпевший скончался от ранения в голову.

Предварительно установлено, что охотничье ружье «Иж-17» не зарегистрировано в предусмотренном законом порядке. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства его приобретения и источник происхождения.

Сведения об убийстве по неосторожности (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 119 УК Украины) внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное расследование.