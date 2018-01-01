В Мариуполе госпитализированы первые 11 жертв мороза

Одиннадцать жителей Мариуполя пострадали от переохлаждения за выходные, - сообщает MRPL.CITY со ссылкой на данные больницы скорой медицинской помощи.

В течение выходных мороз уложил на больничные койки 11 человек - восемь мужчин и трое женщин в возрасте от 23 до 80 лет. У восьми пострадавших от холода медработники выявили алкогольное опьянение.

Медики также отметили, что из 11 человек только трое были без определенного места жительства, остальные восемь - из социально благополучных категорий.

По информации горсовета, для обогрева горожан открыты пять точек оказания помощи.