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Оккупанты в Крыму хотят дать украинцу Балуху пять лет тюрьмы

Сегодня, 12:37 citynews.net.ua | Напечатать

Созданная российскими оккупантами в Крыму "прокуратура" требует для украинского политзаключенного Владимира Балуха пять лет и один месяц лишения свободы в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей (9,2 тысяч грн - ред.).

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Так называемый Раздольненский райсуд принял решение огласить приговор по сфабрикованному против украинца делу во вторник, 16 января, в 13:00 по киевскому времени.

Во время судилища так называемый прокурор утверждал, что вина Балуха "полностью доказана", а защита "не предоставила ни одного доказательства, свидетельствующего о его невиновности".

СМИ отмечает, что в ходе "судебного следствия" не было рассмотрено ни одного "доказательства", указывающего на факт приобретения боеприпасов, вменяемый украинцу.

Адвокат Балуха, настаивающий на оправдательном приговоре подзащитному, обратил внимание, что на судилище не были опрошены большинство свидетелей обвинения, а так называемые доказательства были "добыты с нарушением законодательства".

Сам Балух в своем заключительном слове заявил, что дело против него "сфабриковано в связи с его политической позицией" и это не заставит его любить "новую родину". Украинец добавил, что будет бороться за привлечение к ответственности всех, кто имеет отношение к "фабрикации его дела".

Политзаключенный подчеркнул, что не верит в справедливость "судебного решения" и все это действо "вызывает у него только улыбку".

"Победа все равно будет за нами. Слава Украине!" - завершил свою речь Балух на украинском языке.


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