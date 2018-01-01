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В Покровске запорожские протезисты проведут бесплатный прием

Сегодня, 18:08 citynews.net.ua | Напечатать

Выездная медико-техническая бригада "Центра протезно-ортопедической реабилитации инвалидов" из Запорожья 22 января проведет прием в Покровске, - сообщает ddk.

«Приглашаем всех нуждающихся в протезах верхних и нижних конечностей, ортезах, корсетах, обуви ортопедической, обуви на протезы и стельках. А также приглашаем детей с инвалидностью до 18 лет, не имеющих статус ребенка с инвалидностью и нуждающихся в корсетах (лечение сколиоза), ортезах шарнирных, туторах, ортопедических стельках. ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИНИМАЮТСЯ И ВЫДАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!», - указано в сообщении.

Отмечается, что для получения протеза с собой необходимо иметь подтверждающие документы.


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