Депутат Одесского облсовета пытался дать взятку детективу НАБУ в полмиллиона долларов

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сегодня, 12 января, сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение взятки в размере 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Сообщается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Так, взятка детективу НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного в коррупционной схеме с завладением средств бюджета города Одесса. Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Как известно, упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года был продан за 4 млн гривен, а в сентябре того же года его приобрела Одесская мэрия уже за 185 млн гривен.