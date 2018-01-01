«Укргаздобыча» активизирует доразведку газа в западном регионе

«Укргаздобыча» активизирует доразведку газа в западном регионеСегодня, 16:56
ПАО «Укргаздобыча» активизирует работу по доразведке существующих месторождений в западном регионе.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Для увеличения добычи газа в западном регионе «Укргаздобыча» активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ «Львовгаздобыча», - отмечается в сообщении.
«Большой газ должен вернуться в Западный регион», - отметил директор по геологических вопросов ПАО «Укргаздобыча» Мирон Кучер во время рабочей поездки на промышленные объекты области.
В планах УГВ проведения разведочного бурения на 6 месторождениях «Львовгаздобычи».