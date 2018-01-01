Пропавшую в Черкассах женщину-таксиста нашли мертвой

Женщина-таксист Ирина Чуприна, исчезнувшая в ночь на 8 января на Черкасщине, найдена мертвой, сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Черкассы. В ночь с 7 на 8 января этого года дочь, 1999 г.р., теряет связь с матерью, 1976 г.р., которая работает водителем такси, и обращается в полицию. Подразделения криминальной полиции Черкасс переводятся на усиленный режим для поиска пропавшей женщины. В результате комплекса проведенных мероприятий найден автомобиль женщины. Позже установлен подозреваемый в совершении убийства женщины. Сегодня он был задержан», - написал он в Facebook.

Аброськин уточнил, что несколько часов назад найден труп потерпевшей в лесополосе.

«Двадцатилетний подонок при совершении убийства, по его словам, «был очень пьяным и зарезал женщину ножом». Соболезнования семье убитой женщины», - написал замглавы Нацполиции.