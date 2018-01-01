В Торецке подросток лишился пальцев руки во время сбора взрывчатки

В прифронтовом Торецке 14-летний подросток пострадал в результате взрыва самодельного взрывчатого вещества. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

О ранении подростка правоохранителям сообщили медики. Пострадавший нашел в интернете инструкцию по сбору взрывчатого вещества.

«Подросток пытался смешать «ингредиенты», которые в обычных условиях используются в быту. Однако смесь взорвалась в руке», – сообщают в полиции.

В результате взрыва ребенок лишился пальцев руки. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские проводят проверку по факту его травмирования.

В полиции напоминают, что в 2017 году из-за обращения с взрывоопасными предметами погиб один ребенок погиб, еще трое были травмированы.