В Торецке подросток лишился пальцев руки во время сбора взрывчатки

В Торецке подросток лишился пальцев руки во время сбора взрывчаткиСегодня, 12:58
В прифронтовом Торецке 14-летний подросток пострадал в результате взрыва самодельного взрывчатого вещества. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.
О ранении подростка правоохранителям сообщили медики. Пострадавший нашел в интернете инструкцию по сбору взрывчатого вещества.
«Подросток пытался смешать «ингредиенты», которые в обычных условиях используются в быту. Однако смесь взорвалась в руке», – сообщают в полиции.
В результате взрыва ребенок лишился пальцев руки. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.
Полицейские проводят проверку по факту его травмирования.
В полиции напоминают, что в 2017 году из-за обращения с взрывоопасными предметами погиб один ребенок погиб, еще трое были травмированы.