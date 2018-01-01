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В поселке под Мариуполем бывшие беспризорники строят дома для нуждающихся

Сегодня, 12:15 citynews.net.ua | Напечатать

Дома для оказавшихся в трудной жизненной ситуации строят в поселке Червоное под Мариуполем бывшие беспризорники. Об этом сообщил мариупольский пастор Геннадий Мохненко, - передает 0629. 

В поселке около Мариуполя Червоное (Мангушский район) идет строительство сразу трех домов. "Достраиваем два семейных детских дома и с нуля делаем дом для семьи вынужденных переселенцев", - рассказывает Геннадий Мохненко. 

По его словам, это социальный проект, который призван помочь нуждающимся. "Мы даем крышу над головой людям, которым нужно решить свои проблемы", - говорит он.

На данный момент в поселке есть 15 домов с участками земли. Социальный сектор "Республики Пилигрим" принимает брошенных матерей с детьми и вынужденных переселенцев. К примеру, из трех строящихся домов два будут предназначены для семьи из 12 детей, а второй — для переселенцев с оккупированной территории.

"Эти люди на своем авто реально вывезли просто сотни людей из-под обстрела, а сейчас вынуждены сами покинуть свое жилье", - рассказал Мохненко о переселенцах, не став указывать населенный пункт в целях безопасности.

Геннадий Мохненко просит мариупольцев помочь проекту строительными материалами или финансами. "Кто может подсобить и поддержать нашу работу - будем благодарны за посильное участие", - говорит пастор.


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