Советник главы "Укравтодора" Александр Кава назвал дороги, которые построят в 2018-2022 годах.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"За это время должна быть построена полностью дорога М31 Решетиловка - Кобеляки - Днепр. Планируется реконструкция дороги М03 Киев - Полтава - Харьков, которая будет иметь 4 полосы движения на всей протяженности. Также будет построен в рамках этой концепции северный объезд города Львов, восточный объезд города Тернополь, завершено строительство объездной дороги вокруг Знаменки и вокруг Лубен", - рассказал Кава, добавив, что концепция предусматривает строительство новых дорог на условиях концессии.

По его словам, планируется строительство дороги от Львова до границы с Польшей. Указанная дорога будет соединена с польским автобаном А4, который идет вдоль всей южной Польши. Также будет построена дорога первой категории от Львова через Стрый до Мукачево. Кава отметил, что это будут дороги с 4-6 полосами движения с максимально возможным скоростным режимом.