На границе с Польшей движение полностью разблокированоСегодня, 14:27
На границе с Польшей движение полностью разблокировано.
Об этом сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел (МВД Украины).
"Вчера, 10 января, движение на дорогах Львовской и Волынской области возле пунктов пропуска "Шегини" - "Медика", "Рава-Русская" - "Гребенное" и "Ягодин" - "Дорогуск" было полностью разблокировано.
Сегодня акции протеста нет", - говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что никаких нарушений законодательства со стороны граждан не было, правоохранители поддерживали диалог с протестующими.