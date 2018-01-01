На границе с Польшей движение полностью разблокировано.

Об этом сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел (МВД Украины).

"Вчера, 10 января, движение на дорогах Львовской и Волынской области возле пунктов пропуска "Шегини" - "Медика", "Рава-Русская" - "Гребенное" и "Ягодин" - "Дорогуск" было полностью разблокировано.

Сегодня акции протеста нет", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что никаких нарушений законодательства со стороны граждан не было, правоохранители поддерживали диалог с протестующими.