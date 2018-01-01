Новый глава МИД Польши пообещал поддерживать евроинтеграцию Украины

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обещает и в дальнейшем поддерживать евроинтеграцию Украины.

Об этом он заявил в ходе переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Польши. Сообщается, что в ходе переговоров 10 января стороны обсудили актуальные вопросы в польско-украинских отношениях.

Кроме того, Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины, а также и подчеркнул, что Польша продолжит поддерживать европейские устремления Украины. "Он также выразил надежду, что Польша и Украина будут оперативно решать проблемы, связанные с прошлым", - говорится в сообщении.