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Новый глава МИД Польши пообещал поддерживать евроинтеграцию Украины

Сегодня, 10:58 citynews.net.ua | Напечатать

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обещает и в дальнейшем поддерживать евроинтеграцию Украины.

Об  этом он заявил в ходе переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Польши. Сообщается, что в ходе переговоров 10 января стороны обсудили актуальные вопросы в польско-украинских отношениях.

Кроме того, Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины, а также и подчеркнул, что Польша продолжит  поддерживать европейские устремления Украины. "Он также выразил надежду, что Польша и Украина будут оперативно решать проблемы, связанные с прошлым", - говорится в сообщении.


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