В Черновцах в здании ГФС прогремел взрыв: один человек ранен

Взрыв произошел в здании Государственной фискальной службы в Черновцах, в результате которого пострадал сотрудник налоговой милиции.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер ГФС Наталья Непряхина.

"Около 15 часов в помещении ГФС в Черновицкой области прогремел взрыв, - один человек пострадал. Он сейчас в больнице. К счастью, ранение было легкое и сейчас ему оказывается медицинская помощь. Ведутся следственные действия. После завершения следственных действий будет приниматься решение об усилении режима безопасности объекта", - сказала она.

На вопрос о том, связан ли этот взрыв с сегодняшними акциями протеста против изменений в таможенные правила, Непряхина ответила, что нет.

Как сообщалось ранее, около 70 человек перекрыли движение на международной трассе близ пункта пропуска с Польшей. Цель акции протеста - выражение недовольства внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину.

Ранее Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трёх посылок в месяц по цене до 50 евро каждая. Эти ограничения вступят в силу 1 января 2019 года. Однако, изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года.