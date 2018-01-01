В Харькове переселенцы получают помощь по благотворительной программе Ватикана

Благотворительная организация «Станция Харьков» подвела первые итоги нового этапа программы помощи переселенцам «Станция Надежда».

Об этом сообщает МедиаПорт.

Проект, рассчитанный на полгода, идёт уже порядка полутора месяцев. Он предусматривает разные виды помощи переселенцам из Донецкой и Луганской областей, напоминают на «Станции Харьков». Это ваучеры на продукты, лекарства, оплата аренды жилья или коммунальных услуг, закупка дров, угля и обогревателей.

«Людей на пункте много, много всё время, особенно в очереди к информатору и к медицинскому консультанту. Каждый приходит со своей проблемой, и проблемы реально совершенно разные, — рассказали в организации. — Работа набирает обороты. Людей с каждым днем всё больше».

По данным «Станции Харьков», заявки подали (с учётом участников предыдущего проекта) 3153 представителя семей — 8912 человек. К концу 2017 года продуктовые ваучеры выдали и пополнили 589 семьям (1421 человека). Помощь в оплате жилья или коммунальных услуг получили пять семей (10 человек), в закупке дров и угля — 44 (117 человек). Ещё 196 человек получили медицинскую помощь. Примерно 30 семьям помогают оформить документы на медицинскую и продуктовую помощь.

Проект ведётся за средства гранта благотворительной акции Ватикана «Папа для Украины», которая продолжается уже второй год. Акция охватывает пять областей: Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Харьковскую и Киевскую. На сегодняшний день помощь получили около полумиллиона человек.

В декабре стартовал новый этап программы. В Харькове и области её ведут благотворительные организации «Станция Харьков» и «Caritas Spes».