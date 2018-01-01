В Киеве детей без прививки от кори не будут допускать к занятиям в школах и детских садах

В Киеве детей, не имеющих прививки от кори, не будут допускать к занятиям в школах и детских садах. Об этом на брифинге 10 января заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Для недопущения ухудшения эпидемической ситуации с заболеваемостью корью в Киеве вводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Такое решение принято по результатам заседания Комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Киеве. В первую очередь в детских коллективах нужно провести проверку детей на наличие в них прививок против кори, и я отмечаю, что дети, у которых отсутствуют такие прививки или справки медучреждений в части того, что ребенок переболел корью и имеет иммунитет или такому ребенку противопоказаны прививки - такие дети к занятиям в школах, в дошкольных учреждениях допускаться не будут. Это касается учебных заведений всех форм собственности", - сказал Поворозник.

Он отметил, что киевская власть не объявляет карантин, а ограничивается лишь профилактическими мерами в целях недопущения эпидемии кори. Школы будут проинформированы должным образом, с родителями обещают провести разъяснительную работу о необходимости вакцинации.