Главы МИД Украины и Румынии обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин завтра, 11 января 2018 года, отправится с рабочей поездкой в Черновцы, где проведет встречу с главой МИД Румынии Теодором Мелешкану.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины. "11 января 2018 года в Черновцах состоится встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Румынии Теодора Мелешкану", - говорится в сообщении.

Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества на межгосударственном и региональном уровнях.

Также они обсудят обеспечение образовательных прав румынского меньшинства и вопросы имплементации нового закона об образовании с учетом выводов Венецианской комиссии.

Кроме того, главы МИД Украины и Румынии проведут встречи с руководством Черновицкой ОГА и администрации Черновцов, также с представителями актива румынской общины области.