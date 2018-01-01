В Украину идут морозы

Морозы на территории Украины в ближайшее время усилятся.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, сегодня днем ​​температура воздуха в Украине составит 0... + 4 градуса, на Закарпатье + 4... + 9 градусов, а в Сумах, Харькове, Чернигове - 0... -3 мороза.

"Антициклон будет определять сухую погоду, преимущественно ясную, в большинстве областей Украины. Немного увеличится облачность в западных областях и на северо-востоке - Сумы, Харьков, но без существенных осадков все равно", - написала синоптик.

"В дальнейшем удержится холодная погода. 13-14 января морозы усилятся. Еще раз напоминаю, что сейчас атмосферное давление растет, холод распространяется, поэтому все зависимые от таких погодных изменений обратите больше внимания на себя", - отмечает Диденко.