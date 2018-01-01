В Одессе сожгли два авто на еврономерах

Ночью 9 января по спецлинии «102» поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на ул. Львовской в Одессе. Об этом сообщает Киевский отдел полиции города.

Установлено, что произошло возгорание автомобилей марки «БМВ» и «Мерседес».

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится пожаро- техническое исследование на предмет установления причины возгорания.

По данным СМИ, авто на еврономерах пользовались представитель одного из нацменьшинств.