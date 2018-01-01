КГБ Беларуси завербовал украинца для слежки за силовиками

Украинец после одиннадцати лет проживания в Беларуси и возвращения в Украину пришел в управление СБУ Черниговской области и признался, что его завербовал Комитет госбезопасности Беларуси.

Как следует из решения Репкинского районного суда Черниговской области от 4 января 2018 года, благодаря добровольному признанию, гражданин Украины освобожден от уголовной ответственности в деле о государственной измене, сообщает Belsat.eu.

В документе отмечается, что украинец в течение 2006-2017 года постоянно проживал вместе с женой в Хойникском районе Гомельской области. Но в июне 2017 белорусские власти лишили его вида на жительство, и он вынужденно вернулся к родителям в поселок Репки Черниговской области, продолжая периодически посещать жену в Беларуси и там же заправлять автомобиль.

В июле 2017 года во время очередной поездки в Беларусь в пограничном пункте пропуска «Новая Гута» под угрозой депортации и запрета въезда на белорусскую территорию сотрудник КГБ Беларуси предложил украинцу сотрудничество, и он согласился, подписав соответствующие конфиденциальные документы. Украинец должен был получать задания и передавать собранную информацию в Беларусь во время личных встреч с сотрудником КГБ в «Новой Гуте».

Речь шла о сборе разведывательной информации об автомобильном транспорте и личном составе Государственной пограничной службы Украины и правоохранительных органов Украины, находящихся на территории Репкинского района Черниговской области возле границы с Беларусью, а также информации о местных жителях, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

В октябре 2017 года против украинца завели уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.

Однако, поскольку украинец добровольно обратился в СБУ с заявлением о своей связи с представителями иностранной спецслужбы, а также следствие не установило ущерба, нанесенного им государственным интересам Украины, то его освободили от уголовной ответственности.