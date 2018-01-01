На Киевщине похоронили Ноздровскую

Во вторник, 9 января, в селе Демидов Вышгородского района Киевской области похоронили юристку Ирину Ноздровскую, которую нашли убитой 1 января.

Ее похоронили рядом с сестрой, которая погибла в смертельном ДТП два года назад.

Когда гроб опускали в яму, отец и мать порывались броситься за ним. Их держали родственники, сообщает «Обозреватель».

Отец Ноздровской воскликнул: «Наркоманы убили тебя». А мать взмолила о прощении: «Прости нас дочка, что не уберегли тебя!»

«Мы прощаемся с тобой, Ирина. Вечная память», - обратились родственники.

На похороны также пришел Дмитрий Шевчук, дочь которого насмерть сбили в Тарасовке.

«Очень тяжело... Я знаю, что такое потерять дочь. Наша семья дружила с Ирой. Познакомились на суде. Ира пришла к нам на суд. Она говорила, как только завершу свое дело, буду вам помогать», - отметил он.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.