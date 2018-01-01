Украина и Китай углубляют торговое сотрудничество

Китай обновил список экспортеров подсолнечного шрота от украинских компаний.

Об этом сообщается в уведомлении Госпродпотребслужбы.

Генеральная администрация надзора за качеством, инспекции и карантина Китайской Народной Республики уже одобрила переход на их рынки семи украинских компаний, которые торгуют продукцией аграрной промышленности.

В список компаний вошли такие предприятия как: промышленная группа “Креатив”, “Одесский маслозавод”, Delta Wilmar, Мелитопольский маслоэкстракционный завод, Приднепровский маслоэкстракционный завод, Protein-Production, а также Украинская южная аграрная группа. Контракт на поставку шрота будет действовать на протяжении всего 2018 года с возможность его ревизии