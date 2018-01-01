В Мариуполе женщина с топором мешала тушить пожар

В Мариуполе нетрезвая женщина подожгла дом и, вооружившись топором, мешала тушить пожар.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Около двух ночи 8 января полицейские получили вызов об угрозе физической расправой от 32-летней жительницы ул. Сакко и Ванцети в Мариуполе.

«Прибыв на место, правоохранители увидели заявителя вместе с 10-летним ребенком, в ее доме закрылась нетрезвая сожительница, и не пускает домой, угрожая ножом. Увидев в окне служебный автомобиль и патрульных, женщина подожгла дом изнутри. Пожар, который начался, вынудил инспектора разбить окно дома ради спасения сожительницы. Однако последняя, ​​очевидно, не оценила героический поступок, потому схватила в руки топор и активно препятствовала патрульным тушить пожар», – сказано в сообщении.

Кроме того, женщина швырнула в полицейских трехлитровую банку. Только после того, как женщина потеряла сознание от угарного газа правоохранители смогли выломать дверь и попасть внутрь. До приезда скорой и пожарных, пострадавшую вытащили на свежий воздух и привели в чувство. Также с помощью автомобильного огнетушителя удалось частично погасить помещение до приезда огнеборцев.

Врачи, прибывшие на место, осмотрели пострадавшую и заверили, что в госпитализации она не нуждается.

В результате инцидента патрульные получили незначительные повреждения кожных покровов. К счастью, обошлось без жертв. Дальнейшим рассмотрением дела занимается Кальмиусский отдел полиции.