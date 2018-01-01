Киевское метро перевезло полмиллиарда человек

В прошлом году услугами КП "Киевский метрополитен" воспользовались 498,4млн пассажиров, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По информации ведомства, этот показатель на 2,8% превышает результат предыдущего года. Отметим, что самой загруженной станцией оказалось метро "Лесная".

Так, в 2017 году ею воспользовалось более 21,4 млн пассажиров. При этом менее всего пользовались "красной" линии у станции "Днепр".

В частности, она приняла 986,5 тыс. пассажиров. В целом эта линия из 18 станций перевезла 208,1 млн человек. Второй по загруженности остается "синяя" линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 172,6 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции "Минская" (более 17 млн в год), минимальный - на "Почтовой площади" (4,3 млн). "Зеленая" ветка за год приняла почти 117,7 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки на станциях "Лукьяновская" (14,6 млн) и "Позняки" (14,1 млн), меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" (1,6 млн).