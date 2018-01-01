В аэропорту Киева задержали двух подозреваемых в торговле людьми

Полиция задержала в аэропорту "Киев" двух женщин, которых подозревают в том, что они переправляли украинок в Грецию с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Они переправляли через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые находились в трудном материальном положении. Там, за предоставление интимных услуг иностранцам, им обещали до 5 тыс евро в месяц, а также бесплатное проживание", - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что украинки попадали в нечеловеческих условиях, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, из-за которых они постепенно втягивались в долговую кабалу.

По факту торговли людьми открыто уголовное производство.