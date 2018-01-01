В Мариуполе женщина стреляла по окнам жилого дома

В Мариуполе патрульные задержали женщину, которая стреляла по окнам жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

В 10:00 экипаж получил сообщение о стрельбе, в котором говорилось, что неизвестная женщина стреляет по окнам из пневматического оружия.

Прибыв на место, заявительница показала разбитые окна, в доме находились напуганные дети. На месте правонарушителя не было, поэтому наряды начали поиски. В ходе розыскных действий, похожую по описанию женщину увидели в маршрутном такси. Ею оказалась 30-летняя жительница города.

В ходе поверхностной проверки у нее обнаружили пистолет и патроны к нему. Женщина была передана следователям Приморского отделения полиции.