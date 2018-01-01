В декабре в Крым незаконно зашли 26 судов

В период с 1 декабря 2017 по 1 января 2018 зафиксированы заходы 26 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, всего этими судами осуществлено 82 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. 25 судов под флагом Российской Федерации и 1 судно под флагом Республики Сьерра-Леоне.

Следует отметить, что на рейде в акватории портов, которые используется для стоянки судов, были зафиксированы корабли Республики Молдова, Мальты, Того, Палау, Федерации Сент-Кристофер и Невис и Союза Коморских Островов.

Как сообщалось, в ноябре в Крыму было зафиксировано 25 судов-нарушителей, из которых 21 судно под флагом Российской Федерации, 4 – под флагом Республики Того, Сьерра-Леоне и Палау.

Напомним, морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым – Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта – закрыты на основании распоряжения Кабинета Министров Украины от 30.04.2014 № 578-р «Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта» и в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г.. № 255 «О закрытии морских портов».