Суд в Киеве рассмотрит дело об убийстве Бузины 9 февраля

Подготовительное заседание суда по делу убийства журналиста Олеся Бузины назначили на 9 февраля.

Об этом стали известно из информации, опубликованной на портале Судебная власть Украины в пятницу, 5 января.

Судебное заседание должно состояться 9 февраля 2018 в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева.

Отмечается, что дело будет рассматривать коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Линника и Татьяны Левицкой.

Напомним, прокуратура завершила досудебное расследование по делу об убийстве Бузины еще в июне 2017 года. После этого материалы уголовного производства предоставили сторонам для ознакомления. Действия подозреваемых расцениваются как умышленное убийство по предварительному сговору и незаконное хранение оружия. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.