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В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы

Сегодня, 11:43 citynews.net.ua | Напечатать

В Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает издание "Грузия Онлайн".

Соответствующее решение огласил судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе. Судья признал Саакашвили виновным по делу Сандро Гиргвлиани. Политику предъявлено обвинение по статье "злоупотребление служебными полномочиями".

Согласно следствию, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) страны Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани. Затем он в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.


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