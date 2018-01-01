Нацгвардейцы в Донбассе задержали воевавшего за «ДНР» мужчину

Нацгвардейцы задержали участника незаконных вооруженных формирований, воевавшего за «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Гражданин В. 1985 года рождения, житель города Донецк, имеет связь с незаконными вооруженными формированиями так называемой ДНР», – отметили в пресс-службе.

Подозреваемый задержан и передан в Угледарское отделение Главного управления Нацполиции в Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и участие в их деятельности).