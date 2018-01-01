Таможенники уверяют, что на границе с Польшей очередей нет

Пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме. Все оформления въезда и выезда происходят за менее, чем час.

Об этом сообщает в Facebook Государственная фискальная служба Украины.

"Пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме. Все оформления въезда/выезда происходят за менее, чем час", - говорится в сообщении.

В фискальной службе также добавили: "По информации, которая распространялась в социальных сетях 4 января, об осложнениях работы пунктов пропуска "Ягодин" Волынской таможни ГФС, а также "Равы-Русской" и "Краковца" Львовской таможни ГФС из-за митингов - все урегулировано. Требования блокировщиков - разъяснить новые правила пересечения границы, которые действуют с 1 января 2018 года, - выполнены".