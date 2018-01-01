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"Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-50 самых богатых клубов

Сегодня, 14:34 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские футбольные команды "Шахтер" и "Динамо" попали в рейтинг 100 самых богатых клубов мира.

Об этом сообщается на сайте Soccerex Football Finance.

Донецкий клуб с футбольным финансовым индексом 0,993 и общей стоимостью игроков 108 млн евро занял 22 место в рейтинге. Киевская команда расположилось на 41 ступеньке. Футбольный финансовый индекс "бело-синих" составляет 0,547, а общая стоимость игроков -  87 млн евро.

Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом: 1. "Манчестер Сити" (футбольный финансовый индекс 4,883; стоимость игроков - 637 млн евро) 2. "Арсенал" (4,559; 592 млн евро) 3. ПСЖ (4,128; 485 млн евро) 4. "Гуанчжоу Эвергранд" (3,423; 46 млн евро) 5. "Тоттенхэм" (2,591; 463 млн евро) 6. "Реал" (2,579; 771 млн евро) 7. "Манчестер Юнайтед" (2,314; 524 млн евро) 8. "Ювентус" (2,260; 470 млн евро) 9. "Челси" (2,073; 624 млн евро) 10. "Бавария" (2,086; 603 млн евро) 11. "Зенит" (1,756; 130 млн евро) 12. "Лейпциг" (1,689; 182 млн евро) 13. "Барселона" (1,626 ; 780 млн евро) 14. "Лос-Анджелес Гэлэкси" (1,593; 26 млн евро) 15. "Атлетико" (1,391; 534 млн евро)

Футбольный финансовый индекс учитывает игровые активы (стоимость футболистов), фиксированные активы (стадион, база и другая недвижимость), банковские счета, инвестиционный потенциал владельца, долги клуба.


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