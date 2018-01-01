Климкин пригрозил иностранным компаниям ответственностью за деятельность в Крыму

Климкин пригрозил иностранным компаниям ответственностью за деятельность в КрымуСегодня, 13:40
Украина привлечет иностранные компании к юридической ответственности за незаконную деятельность в оккупированном Крыму.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Случай с турбинами Siemens в Крыму стал печальным уроком для немецкого и не только бизнеса. Есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам считать Крым территорией России. Мы их, безусловно, достанем, не только политическими, но и юридическими методами", - заявил Климкин.