» » В Николаеве из-за некачественной воды 37 человек заболели гепатитом А

В Николаеве из-за некачественной воды 37 человек заболели гепатитом А

Сегодня, 09:24 citynews.net.ua | Напечатать

В Николаеве за последние несколько дней зарегистрировано 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе и у шести детей. Об этом сообщает 112.Украина со ссылкой на местное издание "Свідок.інфо".

Как заявил директор ГУ "Николаевский областной лабораторный центр" Александр Игнатенко, причиной заболевания, согласно ряду заключений, стала вода из пунктов розлива. Всего было зафиксировано четыре очага заболевания.

"После дополнительного опроса больных мы остановились на том, что это вода из пунктов розлива. После нанесения очагов появления заболевания на карту мы увидели, что в основном задействованы район Сухого Фонтана, Центрального рынка, Лески и Намыв", - заявил он.

В Госпродпотребслужбе начали проверку семи мест, где заболевшие гепатитом жители Николаева приобретали воду. Оттуда были взяты образцы жидкости.

В связи со вспышкой гепатита, в школах Николаева проводится усиление санитарно-эпидемиологического режима, а в детских садах детям дают только кипяченую воду. Местными властями также была создана рабочая комиссия по предотвращению повышения заболеваемости и приостановке деятельности семи пунктов продажи воды до момента получения соответствующих анализов.

В свою очередь советник главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко заявил, что вспышка гепатита является "сезонным повышением заболеваемости".

"Должен констатировать, что сейчас мы имеем сезонное повышение заболеваемости вирусным гепатитом А. Ведь в прошлые годы мы также имели сезонные вспышки заболеваемости. В 2016 году заболело 58 человек, из них детей - 35; в 2017 году заболело 43 человека, из них 12 детей", - констатировал он. 


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:41

Луганская ОВГА выделит 50 млн. на видеокамеры для силовиков

Сегодня, 16:06

Геращенко назвала приоритеты "Минска" на 2018 год

Сегодня, 15:48

«ДНР» запретила ввозить украинский алкоголь и товары с акцизом «ЛНР»

Сегодня, 15:00

В Украине в прошлом году амнистировали более 500 участников АТО

Сегодня, 14:58

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили под Новоазовском танк

Сегодня, 14:33

«Народный мэр» Мариуполя осужден за сепаратизм

Сегодня, 12:25

На Донбассе погиб украинский разведчик

Сегодня, 12:24

В Северодонецке отремонтировали здание школы самбо впервые за 59 лет

Сегодня, 11:59

На Луганщине налоговики за год открыли 50 уголовных производств

Сегодня, 11:22

На пунктах пропуска в АТО стоят больше 400 авто

Сегодня, 11:06

Главы МИД Украины и Германии не смогли попасть в зону АТО

Сегодня, 09:57

Глава МИД Германии считает необходимым вернуть представителей России в СЦКК на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 17:20

Таможенники уверяют, что на границе с Польшей очередей нет

Сегодня, 15:50

В Украине температура повышается быстрее, чем в среднем на Земле

Сегодня, 15:00

В Украине в прошлом году амнистировали более 500 участников АТО

Сегодня, 14:34

"Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-50 самых богатых клубов

Сегодня, 13:40

Климкин пригрозил иностранным компаниям ответственностью за деятельность в Крыму

Сегодня, 12:28

В Харьковской области задержан сотрудник ГФС за взятку 250 тыс. гривен

Сегодня, 11:39

В Чернигове нашли украденные памятники Коцюбинском и Пушкину

Сегодня, 11:29

Украинцев просят не ехать в Россию из-за провокаций ФСБ

Сегодня, 10:39

В Донецкой области создали шесть госпитальных округов

Сегодня, 09:24

В Николаеве из-за некачественной воды 37 человек заболели гепатитом А

Вчера, 18:13

На Прикарпатье будут судить женщину, которая отравила своих детей снотворным

Вчера, 17:50

В оккупированном Крыму «суды» принудительно изымают земли у компаний

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 