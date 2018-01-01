В Николаеве из-за некачественной воды 37 человек заболели гепатитом А

В Николаеве за последние несколько дней зарегистрировано 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе и у шести детей. Об этом сообщает 112.Украина со ссылкой на местное издание "Свідок.інфо".

Как заявил директор ГУ "Николаевский областной лабораторный центр" Александр Игнатенко, причиной заболевания, согласно ряду заключений, стала вода из пунктов розлива. Всего было зафиксировано четыре очага заболевания.

"После дополнительного опроса больных мы остановились на том, что это вода из пунктов розлива. После нанесения очагов появления заболевания на карту мы увидели, что в основном задействованы район Сухого Фонтана, Центрального рынка, Лески и Намыв", - заявил он.

В Госпродпотребслужбе начали проверку семи мест, где заболевшие гепатитом жители Николаева приобретали воду. Оттуда были взяты образцы жидкости.

В связи со вспышкой гепатита, в школах Николаева проводится усиление санитарно-эпидемиологического режима, а в детских садах детям дают только кипяченую воду. Местными властями также была создана рабочая комиссия по предотвращению повышения заболеваемости и приостановке деятельности семи пунктов продажи воды до момента получения соответствующих анализов.

В свою очередь советник главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко заявил, что вспышка гепатита является "сезонным повышением заболеваемости".

"Должен констатировать, что сейчас мы имеем сезонное повышение заболеваемости вирусным гепатитом А. Ведь в прошлые годы мы также имели сезонные вспышки заболеваемости. В 2016 году заболело 58 человек, из них детей - 35; в 2017 году заболело 43 человека, из них 12 детей", - констатировал он.