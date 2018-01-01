На Прикарпатье будут судить женщину, которая отравила своих детей снотворным

Прокуратура Ивано-Франковской области направила в суд дело в отношении 31-летней женщины, которую подозревают в убийстве малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

«31-летняя жительница Верховинского района, действуя умышленно, с целью лишения жизни двух своих детей, под предлогом принятия витаминов заставила последних выпить снотворное лекарственное средство «Сонмил» (доксиламин сукцинат) в виде таблеток, вследствие чего дети в возрасте 2 и 9 лет скончались на месте. В настоящее время обвинительный акт в отношении злоумышленницы направлен в суд», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Трагедия произошла в апреле прошлого года. После убийства детей женщина перерезала себе вены и выпила крысиный яд, однако покончить жизнь самоубийством ей не удалось.

Правоохранители возбудили уголовное производство по пп. 1,2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.