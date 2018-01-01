В оккупированном Крыму «суды» принудительно изымают земли у компаний

В оккупированном Крыму впервые стали практиковать принудительное изъятие земель у компаний по так называемым судебным решениям.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

«В Севастополе завершились судебные процессы, на которых впервые принудительно изъяли несколько земельных участков и комплексов автозаправочной станции, расположенных на территории запланированной реконструкции Камышовского шоссе», - говорится в сообщении.

По данным «Крым. Реалии», речь идет о принудительном изъятии в так называемую госсобственность участка площадью 3 тыс. кв.м и здания на АЗС площадью 35,8 кв.м, а также двух участков площадью 367 и 1460 квадратных метров, здания АЗС площадью 127,9 квадратных метров.

Ранее «власти» Севастополя предлагали собственникам компенсацию, которую владельцы объектов посчитали заниженной.

Так называемый арбитражный суд в Севастополе изъял недвижимость и установил выплату компаниям «Барвинок» и «Крымнефтесервис» компенсаций в общей сумме 163,01 миллиона рублей (около 79 млн грн).

В «департаменте по имущественным и земельным отношениям» так называемого правительства Севастополя подтвердили, что судебные процессы с компаниями «Барвинок» и «Крымнефтесервис» – первые из категории о принудительном изъятии земель для «государственных нужд в Севастополе».

Как сообщалось ранее, оккупационные власти Крыма выступали с предложением прекратить права собственности на участки и недвижимость, которые были оформлены в Украине и «не отвечают требованиям российского законодательства».