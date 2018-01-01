» » В оккупированном Крыму «суды» принудительно изымают земли у компаний

В оккупированном Крыму «суды» принудительно изымают земли у компаний

Сегодня, 17:50 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном Крыму впервые стали практиковать принудительное изъятие земель у компаний по так называемым судебным решениям.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

«В Севастополе завершились судебные процессы, на которых впервые принудительно изъяли несколько земельных участков и комплексов автозаправочной станции, расположенных на территории запланированной реконструкции Камышовского шоссе», - говорится в сообщении.

По данным «Крым. Реалии», речь идет о принудительном изъятии в так называемую госсобственность участка площадью 3 тыс. кв.м и здания на АЗС площадью 35,8 кв.м, а также двух участков площадью 367 и 1460 квадратных метров, здания АЗС площадью 127,9 квадратных метров.

Ранее  «власти» Севастополя предлагали собственникам компенсацию, которую владельцы объектов посчитали заниженной.

Так называемый арбитражный суд в Севастополе изъял недвижимость и установил выплату компаниям «Барвинок» и «Крымнефтесервис» компенсаций в общей сумме 163,01 миллиона рублей (около 79 млн грн).

В «департаменте по имущественным и земельным отношениям» так называемого правительства Севастополя подтвердили, что судебные процессы с компаниями «Барвинок» и «Крымнефтесервис» – первые из категории о принудительном изъятии земель для «государственных нужд в Севастополе».

Как сообщалось ранее, оккупационные власти Крыма выступали с предложением прекратить права собственности на участки и недвижимость, которые были оформлены в Украине и «не отвечают требованиям российского законодательства».


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:11

На Луганщине будут заочно судить сотрудника «МВД ЛНР»

Сегодня, 17:37

В районе Станицы разминировали дорогу

Сегодня, 17:26

Стала известна новая дата переговоров по освобождению оставшихся у боевиков заложников

Сегодня, 17:24

Украина проиграла России иск на 3 млрд долл., которые хотели направить на компенсацию пострадавшим от войны

Сегодня, 16:12

Новые штрафы за нарушение ПДД еще не действуют

Сегодня, 15:55

В ОРДЛО продолжают самоликвидироваться боевики

Сегодня, 15:19

Порошенко подписал направленный на упрощение ведения бизнеса закон

Сегодня, 14:25

В зоне АТО за сутки ранены двое военных

Сегодня, 14:11

Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании ДНР/ЛНР

Сегодня, 13:50

«Фантом» Луганщины задержал «контрабандистов» с мобильными телефонами стоимостью свыше 46 тыс. гривен

Сегодня, 13:42

"Зарю" покинули сразу пять игроков

Сегодня, 12:10

В Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса «Гром-2»

Новости Украины:

Сегодня, 18:13

На Прикарпатье будут судить женщину, которая отравила своих детей снотворным

Сегодня, 17:50

В оккупированном Крыму «суды» принудительно изымают земли у компаний

Сегодня, 17:31

Причастным к катастрофе МН17 предложат добровольно предстать перед судом

Сегодня, 16:12

Новые штрафы за нарушение ПДД еще не действуют

Сегодня, 15:58

В Украине могут еще раз повысить минимальную зарплату по итогам I квартала

Сегодня, 14:23

Суд над Саакашвили объявил перерыв до 11 января

Сегодня, 13:44

МИД советует украинцам не ездить в Египет

Сегодня, 12:16

В Украине на год отложили ограничения на количество и стоимость зарубежных посылок

Сегодня, 11:56

В прифронтовых Марьинке и Красногоровке после обстрелов восстановлены около 40 домов

Сегодня, 10:41

Пограничники не пустили еще одного российского певца в Крым

Сегодня, 09:54

На ликвидацию непроданных елок в Киеве потратят 300 тыс грн

Сегодня, 09:23

В Киеве произошло ДТП с участием судьи

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 