Причастным к катастрофе МН17 предложат добровольно предстать перед судом

Подозреваемым в причастности к катастрофе Боинга МН17 предложат добровольно предстать перед судом Нидерландов. Об этом сказал заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«Подозреваемым в причастности к катастрофе самолета будет предложено в добровольном порядке предстать перед голландским судом», - сказал он, сообщает Укринформ.

Енин отметил, что после официального сообщения о подозрении виновным у Международной следственной группы будет еще некоторое время для завершения досудебного следствия и передачи в суд обвинительных актов в отношении подозреваемых.

Уголовные дела в отношении граждан Украины будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, которая прописана в двустороннем межгосударственном соглашении.

«То есть человек будет находиться на территории Украины, а показания будут даваться голландскому суду с использованием современных информационных технологий», - пояснил Енин.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.