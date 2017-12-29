В Украине на год отложили ограничения на количество и стоимость зарубежных посылок

В Украине ограничения на количество полученных зарубежных посылок, которые не облагаются налогом, начнут действовать только с 2019 года.

Об этом говорится в переходных положениях закона об изменениях в Налоговый кодекс, опубликованном 30 декабря 2017 года в "Голосе Украины".

Согласно закону, ограничения на не облагаемые налогом посылки вступят в силу с 1 января 2019 года. Отметим, не будут облагаться налогом не более трех посылок в течение календарного месяца стоимостью до 150 евро. С четвертой посылки такие отправления будут облагаться НДС (20%), пошлиной (10%) и акцизом.

В то же время, с 1 января 2018 года вступили в силу изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже ​​суммой до 150 евро (в аэропортах - до 1000 евро) и весом до 50 кг. Новые правила действуют для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.