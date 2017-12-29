Пограничники не пустили еще одного российского певца в Крым

Украинские пограничники не пропустили во временно оккупированный Крым российского певца Евгения Кемеровского. Об этом сообщают Крым. Реалии.

Начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Неля Доценко отметила , что украинские пограничники не пропустили в Крым из материковой части Украины гражданина России по причине отсутствия у него соответствующего спецразрешения.

Она подчеркнула, что для пересечения административной границы с Крымом иностранцы и лица без гражданства должны иметь специальные разрешения, которые выдают в органах Государственной миграционной службы Украины.

По информации источника на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда Чонгар, российский певец при прохождении пограничного контроля упомянул, что имеет недвижимость на территории Крыма и поэтому намерен получить спецразрешение для пересечения админграницы в будущем.

Официальных комментариев Кемеровского пока нет.