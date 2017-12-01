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Кабмин добавил 19 стран в "офшорный список"

Вчера, 18:03 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров утвердил новый перечень государств (территорий), операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Критерии, по которым происходил отбор:

- государства (территории), в которых ставка налога на прибыль предприятий на 5% и более ниже, чем в Украине, то есть ниже 13%;

- государства, с которыми Украина не заключила международные договоры с положениями об обмене информацией;

- государства, компетентные органы которых не обеспечивают своевременный и полный обмен налоговой и финансовой информации на запросы Государственной фискальной службы Украины.

При рассмотрении критерия по ставке налога на прибыль предприятий, которая на 5% и более ниже, чем в Украине, была учтена не только основная ставка, но и льготные ставки для отдельных отраслей, территорий, видов деятельности.

Операции с контрагентом, зарегистрированным в государстве (на территории), включенной в указанный перечень, признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования с 1 января отчетного года, следующего за календарным годом, в котором государства (территории) были включены в этот перечень, по ним подается отчет в контролирующие органы.

Всего в перечень вошли 85 государств (территорий).

По сравнению с предыдущим перечнем, в новый добавлены такие страны как Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия.


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