Кабмин добавил 19 стран в "офшорный список"Вчера, 18:03
Кабинет министров утвердил новый перечень государств (территорий), операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Критерии, по которым происходил отбор:
- государства (территории), в которых ставка налога на прибыль предприятий на 5% и более ниже, чем в Украине, то есть ниже 13%;
- государства, с которыми Украина не заключила международные договоры с положениями об обмене информацией;
- государства, компетентные органы которых не обеспечивают своевременный и полный обмен налоговой и финансовой информации на запросы Государственной фискальной службы Украины.
При рассмотрении критерия по ставке налога на прибыль предприятий, которая на 5% и более ниже, чем в Украине, была учтена не только основная ставка, но и льготные ставки для отдельных отраслей, территорий, видов деятельности.
Операции с контрагентом, зарегистрированным в государстве (на территории), включенной в указанный перечень, признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования с 1 января отчетного года, следующего за календарным годом, в котором государства (территории) были включены в этот перечень, по ним подается отчет в контролирующие органы.
Всего в перечень вошли 85 государств (территорий).
По сравнению с предыдущим перечнем, в новый добавлены такие страны как Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия.