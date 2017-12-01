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В Донецкой области СБУ задержала информатора террористов

Сегодня, 17:11 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения антитеррористической операции информатора боевиков разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Донецка, проживающего на подконтрольной украинскому власти территории, был завербован представителями так называемого "Министерства государственной безопасности" ДНР через социальную сеть "Вконтакте".

"За денежное вознаграждение злоумышленник собирал и лично передавал боевикам данные о размещении, вооружение и личный состав подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Донецкой области", - сообщили в СБУ.

Во время задержания информатора правоохранители изъяли у него средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать своим "кураторам".

Также были найдены банковские платежные карточки, куда заказчики перечисляли деньги. За участие террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины) информатору объявлено о подозрении и взят под стражу.


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