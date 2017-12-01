Украина вводит пошлины на импорт российской арматуры

Украина вводит антидемпинговые пошлины на импорт арматуры и катанки из Российской Федерации в размере 15,21% сроком на пять лет.

Соответствующее решение Межведомственной комиссии по международной торговле опубликовано в "Урядовом курьере".

Сообщается, что по результатам антидемпингового расследования в отношении арматуры и катанки из России комиссия приняла решение ввести пошлины сроком на пять лет.

"Окончательные антидемпинговые меры применяются путем введения взимания окончательной антидемпинговой пошлины в отношении импорта в Украину товара… (арматуры и катанки, - ред.) из Российской Федерации в размере 15,21%", - говорится в публикации.

Решение комиссии вступает в силу через 60 дней со дня опубликования. Комиссия пришла к выводу, что в 2014-2016 годах из-за демпинга при поставках российской арматуры и катанки сократились объемы производства, а также снизилась загрузка производственных мощностей на внутреннем рынке Украины.