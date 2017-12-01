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ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов

Сегодня, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

Федерации футбола Украины пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, игравших в составе так называемой "сборной ДНР".

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ. КДК на заседании рассмотрел дело по заявлению от Службы Безопасности Украины.

Всем 18 игрокам пожизненно запрещено заниматься любой футбольной деятельностью: - Кравченко Владимиру Сергеевичу, 10.01.1986 г.р.; - Никулину Денису Сергеевичу, 17.10.1994 г.р.; - Синькову Максиму Юрьевичу, 09.12.1997 г.р.; - Селезневу Анатолию Викторовичу, 08.04.1995 г.р.; - Крохмалю Сергею Игоревичу, 29.08.1990 г.р.; - Кушниру Андрею Юрьевичу, 22.02.1994 г.р.; - Рябому Андрею Александровичу, 26.03.1988 г.р.; - Мишину Владиславу Вадимовичу, 22.05.1994 г.р.; - Зинченко Руслану Владимировичу, 26.08.1996 г.р.; - Махно Ярославу Николаевичу, 15.05.1993 г.р.; - Саетову Роману Сергеевичу, 18.08.1981 г.р.; - Свиридову Платону Николаевичу, 20.11.1986 г.р.; - Поточному Денису Григорьевичу, 08.05.1985 г.р.; - Иванову Ивану Александровичу, 12.02.1988 г.р.; - Дмитришину Игорю Олеговичу, 24.10.1995 г.р.; - Станенко Виктору Вадимовичу, 31.10.1991 г.р.; - Шмакову Никите Руслановичу, 20.04.1996 г.р.; - Золотарю Константину Павловичу, 24.03.1994 г.р.


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