На Виннитчине расцвели подснежники

Подснежники расцвели в винницких лесах из-за теплой зимы. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

Несмотря на то, что эти цветы занесены в Красную книгу, местные жители массово срывают их и продают. Зимние подснежники быстро раскупают. За букет первоцветов продавцы просят 25 гривен.

Цветоводы рассказывают, что это уже вторая зима, когда под Новый год появляются подснежники.

"Раньше при тех зимах можно было только в сказке такое увидеть. Ну, а сейчас сами видите, - реально. Под Новый год - настоящие подснежники. Все очень удивляются, что под Новый год - подснежники. Это вторая зима, такая была тоже, в это время тоже были подснежники на Новый год", - говорит продавец Игорь.