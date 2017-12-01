Жители Донецкой области перечислили в поддержку украинской армии 389 миллионов гривен

Налогоплательщики Донецкой области перечислили в государственный бюджет почти 389,7 млн грн военного сбора за январь-ноябрь 2017 года, - сообщает пресс-служба ГУ ГФС в регионе.

Уплатив военный сбор в ноябре, жители Донетчины пополнили Государственный бюджет Украины почти на 39,9 млн гривен.

Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты, которые получают как доходы в Украине, так и иностранные доходы, нерезиденты с доходами, полученными в Украине, и налоговые агенты. Ставка налога - 1,5 процента от объекта налогообложения (общий месячный или годовой облагаемый налогом доход). Военный сбор в полном объеме перечисляется в государственный бюджет.

Военный сбор введен с 3 августа 2014 года, а срок действия - до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы Вооруженных Сил Украины.