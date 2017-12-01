Директор аэропорта Николаева задержан на взятке 700 тыс. гривен

Директор "Международного аэропорта "Николаев" Михаил Галайко задержан на взятке главе Николаевской областной государственной администрации Алексею Савченко в 700 тыс. гривен.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Директор "Международного аэропорта "Николаев" Галайко предложил председателю ОГА Николаевщины 700 тыс. гривен за продление трудового контракта", - написал он. Сообщается, что указанные денежные средства коррупционер получил в качестве "отката" от руководителя ООО "Автомагистраль" за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн гривен.