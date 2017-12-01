Сборная Украины в 2018 году может сыграть до 11 матчей

Сборная Украины в 2018 году может провести до 11 официальных и товарищеских матчей.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Исполнительный комитет Федерации накануне утвердил международный календарь матчей национальных команд. Четыре официальные встречи подопечных Андрея Шевченко в рамках Лиги наций запланированы на сентябрь (две), октябрь и ноябрь (по одной).

Жеребьевка группового этапа турнира состоится 24 января 2018 года в Лозанне, тогда станут известны два соперника сборной. Украина сыграет во втором дивизионе Лиги наций, ее возможными соперниками могут стать Австрия, Уэльс или Словакия (из корзины 1) и Северная Ирландия, Дания, Чехия или Турция (из корзины 3). В процессе согласования находится вопрос проведения товарищеских матчей в марте и июне (по два), а также в мае, октябре и ноябре (по одному).